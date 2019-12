Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan Foto: Pool New, Reuters

Turecko vyšle na základě pozvání vojáky do Libye, oznámil Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve čtvrtek oznámil, že hodlá vyslat vojáky do Libye, jejíž vláda ho o to požádala. Příslušný zákon bude podle něj předložen parlamentu hned poté, co se sejde prázdninách, uvedly agentura Reuters a turecké listy Hürriyet a Daily Sabah.