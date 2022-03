Trump žádá Putina, aby zveřejnil, co má na Bidenova syna

„Dala mu 3,5 milionu dolarů, takže bych si myslel, že Putin bude znát odpověď. Myslím, že by to měl zveřejnit,“ řekl Trump síti Real America’s Voice.

Zprávy z notebooku Huntera Bidena ukazují, že v květnu 2015 zorganizoval setkání, na které byli pozváni Baturinová, Lužkov i jeho otec Joe Biden, v tu dobu americký viceprezident, podotkl list New York Post. Pravost notebooku letos potvrdily i zdroje liberálního listu The New York Times.