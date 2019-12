Tálibán popřel, že by vyhlásil dočasné příměří, jen omezí násilí

Agentura AP v neděli uvedla, že by příměří mělo umožnit další vyjednávání s USA a následný podpis mírové dohody. Spojené státy by tak mohly z Afghánistánu stáhnout své vojáky. [ celá zpráva ]

V pondělí členové Tálibánu zaútočili na stanici provládních milicí v provincii Džauzdžán na severu země. O život připravili 14 členů afghánských milicí, z nichž jeden byl podle mluvčího provinčního guvernéra policista a zbylí patřili k provládní milici. Pět milicionářů bylo zraněno a dva se pohřešují. Mluvčí řekl, že se útok podařilo odrazit poté, co byly na místo přivolány posily.

Hnutí, které Afghánistánu vládlo a bylo svrženo mezinárodní koalicí v roce 2001, nyní ovládá nebo má značný vliv na polovině afghánského území. AP píše, že radikálové dosáhli nejsilnějšího postavení v zemi za minulých 18 let. USA před podpisem případné mírové dohody požadují příměří. Umožnilo by jim to poslat část ze svých 12 tisíc vojáků domů.