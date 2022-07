NASA: Rusko zůstane na ISS přinejmenším do roku 2028

Moskva počítá s tím, že Rusko zůstane na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) přinejmenším do roku 2028, kdy by měla být vybudována jeho vlastní orbitální stanice. Agentuře Reuters to ve středu sdělila představitelka americké vesmírné agentury NASA.