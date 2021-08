Dlouhá válka v Afghánistánu v číslech: Byla drahá a vyžádala si tisíce mrtvých

Spojené státy vtrhly do Afghánistánu v říjnu 2001 poté, co vláda Tálibánu odmítla vydat Američanům po útocích z 11. září na New York a Washington šéfa Al-Káidy Usámu bin Ládina. Nálety zahájili Američané s britskou podporou 7. října 2001.