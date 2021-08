Braňte si svou zemi sami, vzkázal Afgháncům Pentagon

„Je to jejich země, kterou mají bránit. Je to jejich boj,“ řekl v pondělí mluvčí Pentagonu John Kirby k vývoji situace v Afghánistánu, kde Tálibán od pátku ovládl hlavní města šesti provincií. „Jsou to jejich ozbrojené síly, hlavní města jejich provincií, jejich lidé, které mají bránit. A sahá to k vedení a jeho ochotě to teď ukázat.“