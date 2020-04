Zavřete úplně vše na měsíc, doporučuje čínský virolog

Situace podle něj vyžaduje „skutečný kolektivní blok všech aktivit, jako to oni udělali v Číně”. „Potraviny by se distribuovaly podle čtvrtí nebo bytových domů,“ vysvětlil.

Za svízel považuje v Itálii také to, že nemocnice a jipky se často nacházejí ve starých budovách, které nelze přizpůsobit novým organizačním kritériím.

„Není to kritika, my jsme nové nemocnice taky museli postavit. Další jsme už ale měli, a to z dob epidemie SARS,“ vysvětlil.