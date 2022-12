Tipy na vánoční dárky na poslední chvíli

Štědrý večer je téměř za dveřmi a času na nákup posledních dárků už opravdu moc nezbývá. Přestože některé e-shopy avizují, že poslední objednávky budou schopny do Vánoc vyřídit až do 20. 12., je otázkou, jestli nervy, zda dárky dorazí či ne, za to skutečně stojí. Za nás je mnohem lepší vsadit na klasické obchody, případně lékárny a poslední hodiny i na večerky či benzinové pumpy. Řešením jsou ale i dárkové poukazy.

Foto: Profimedia.cz Dárky na poslední chvíli