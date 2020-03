Vědci vzkazují švédské vládě: zastavte šílenou ruskou ruletu

Vládní strategie zaměřená na získání „kolektivní imunity“ je podle matematika a statistika Marcuse Carlssona z univerzity v Lundu jen „šíleným experimentem s deseti miliony lidí“. „Jsme jediná země na světě, která nedělá vše, aby omezila nákazu. To je ruská ruleta,“ řekl virolog Fredrik Elgh z univerzity v Umeå.

Vědci obecně příliš nedoporučují přístup „zmírňování“ epidemie, tedy izolaci jen starých a nemocných s tím, že si zbytek populace vybuduje proti koronaviru onu kolektivní imunitu. To by podle nich vedlo k příliš velkým ztrátám na životech. Takovou politiku zastávala v boji s koronavirem i Velká Británie, než si to rozmyslela.