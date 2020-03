Ve městě bez nákazy udělali z divadla školu pro děti zaměstnanců továrny

„Uvědomujeme si závažnost situace a také my jsme hledali způsob, jak se v této nelehké době realizovat. Rozhodli jsme se využít naše nové divadelní prostory a pomoci zaměstnancům mateřské společnosti Artspect, a. s., jež je investorem této umělecké scény,“ řekla Právu ředitelka Divadla Za komínem.

„Zcela zdarma v prostorách divadla probíhá od 16. března 2020 výuka a dohled nad dětmi zaměstnanců. To vše v přísně uzavřeném okruhu deseti dětí, které přicházejí do kontaktu s omezeným počtem osob, především s učitelem Michalem Líblem, který se s nimi věnuje lekcím angličtiny a němčiny. Také jim pomáhá vypracovat úlohy, jež jim pravidelně zadávají učitelé jejich skutečných škol. Odpoledne se věnují volnočasovým aktivitám. Nacvičují například divadelní představení v angličtině, které by po odeznění mimořádných opatření rády předvedly,“ doplnila Kateřina Čermáková.