Vakcínu vyvíjejí tabákové firmy i gigant Johnson & Johnson

Její vakcína je momentálně ve fázi předklinického testování. KBD postupovala podobně jako kanadská firma Medicago, který vyvíjí svou vlastní vakcínu, kterou by vyráběla s pomocí firmy Philip Morris. Využila genetickou informaci o koronaviru SARS-CoV-2 k vytvoření částice podobné viru (VLP). Takto získala antigen, který v těle spustí produkci protilátek.

O vývoji vakcíny, která by se produkovala pomocí tabáku, informovala už na začátku kanadská firma Medicago, kterou z třetiny vlastní Philip Morris Int., zatímco zbylé dvě třetiny vlastní Mitshubishi Tanabe Pharma.

Ředitel Medicaga Bruce Clark se domnívá, že by firma mohla vyrábět až 10 milionů dávek měsíčně. Bude-li očkovací látka schválena, mohla by být k dispozici na začátku listopadu.

Clark vysvětlil, jak je možné, že by mohli mít takové množství vakcíny tak rychle. Genetickou sekvenci viru vložili do půdní bakterie, která se dostala do těla rostliny, v tomto případě šlo o australskou rostlinu blízce příbuznou tabáku druhu Nicotiana benthamiana, v níž je také nikotin. Rostlina pak začala vytvářet protein, který může být použit jako očkovací látka.