V uzavřené oblasti okopávat záhony nelze

Mnohé to láká zajít si na zahradu či procházku do okolní přírody. Porušují tím však platné nařízení hygieniků. Stále častěji to řeší policisté, byť žádná osoba nebyla dosud v souvislosti s opatřením sankcionována.

„Někteří lidé stále ještě nevnímají, že u nás platí přísnější pravidla, tedy že opustit domov mohou jen do práce nebo třeba do obchodu, lékárny či na poštu nebo k lékaři, ale ne jít na zahrádku okopávat záhonky nebo na procházku do polí a luk,“ řekl Právu ve středu starosta Uničova Radek Vincour (ODS).

„Přestože pobyt na čerstvém vzduchu je příjemný, je třeba myslet na důležitou věc – jde o podstatné porušení mimořádného opatření při epidemii. Policie se nyní na tyto případy více zaměří,“ napsali uničovští radní na webu města.

Na nutnost dodržovat základní pravidla upozornila na svém webu i radnice v Litovli, a to mj. i v souvislosti s tím, že se objevily případy, kdy někteří obyvatelé litovelských místních částí Myslechovice a Nasobůrky obešli kontrolní body a došli si nakoupit do obce Haňovice, která není zařazena do uzavřené oblasti. Litovelští radní apelovali na to, aby tak lidé nečinili.