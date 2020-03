V Británii přibylo 39 obětí koronaviru, zavírají restaurace a kina

V restauracích si bude možné jídlo jen vyzvedávat a odnášet s sebou. „Možná budete mít chuť jako obvykle jít večer ven. Já vám říkám, prosím, nedělejte to. Možná si myslíte, že jste nepřemožitelní, ale není na to žádná záruka. A i tak můžete být přenašeč nemoci a šířit ji. Chceme, abyste, jak je to jen možné, zůstávali doma,“ řekl premiér.