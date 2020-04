Uzemněná letadla by mohla sloužit jako JIP, navrhují experti

Letadla jako Boeing 747 nebo Airbus A380 by po přeměně na JIP mohla poskytnout 100 až 150 lůžek na jeden letoun. Jen v samotné Británii by díky projektu mohly vzniknout tisíce nových lůžek.

„Úpravy jsou jednoduché. Odstraníme sedadla, nainstalujeme lůžka s příslušným vybavením (ventilátory, kyslíkové přístroje) a přivedeme do nich kyslík,“ řekl pro The Times letecký analytik Chris Tarry, podle kterého by úprava letadel trvala několik dní.