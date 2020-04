Tisíce rodičů protestují proti otevírání škol

Není jasné, jak by děti měly roušky užívat, když mají třikrát denně stravu, kterou jedí v jedné místnosti. Nebo jak by se před nákazou ochránily učitelky vyššího věku se zdravotními problémy, jako je cukrovka, vysoký tlak nebo astma. Nákaza se v uplynulých týdnech vyskytla na kolejích pražských univerzit u sedmi studentů.

„Pro nás by to bylo klíčové u posledních ročníků lékařské fakulty, kde je situace urgentní. Nechceme těmto budoucím absolventům vstup do praxe oddalovat. Zároveň je to fakulta, kde je distanční forma dosti komplikovaná. Ne že by se nedělala, ale osobní konzultace by uvítali,“ řekla Právu Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity v Brně.