Stres a neustálý dohled. Příbramský lékař popsal péči o pacienty s vážným průběhem

„Péče se v podstatě velmi liší od toho, na co jsme my všichni zdravotníci doposud zvyklí. Především co se týče ochrany personálu. Pacient je umístěn v izolovaném boxu. Tam je nastaven režim podtlaku tak, aby při otevření dveří boxu infekční aerosol, což je to, čeho se všichni obáváme, nedostal do chodby, která v této chvíli není v režimu izolace,“ popsal primář.

Nutnost mít ochranný oblek přitom zpomaluje rychlost, s jakou se v případě náhlého problému mohou dostavit k pacientům. „Tím, že už to v podstatě provozujeme několik dní, tak se to zlepšuje a je to v řádu minuty, dvou minut, kdy lze vstoupit v kompletní ochraně do boxu,“ vysvětlil. S opatrností nesmí šetřit ale při vysvlékání ochranného obleku.

Dva pozitivní pacienti

V příbramské nemocnici jsou v současnosti hospitalizování dva pacienti s potvrzenou přítomností viru Covid-19. Zatímco jeden z nich na běžném oddělení, které přešlo do režimu COVID, stav druhého je natolik vážný, že se o něj starají přímo na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.

Pacient s COVID-19 je oddělen od ostatních pacientů ve speciálním boxu. Foto: archiv Fakultní nemocnice Ostrava, Novinky

„Pacient je v režimu intenzivní péče, je na umělé plicní ventilaci. Vzhledem k selhání ledvin u něj probíhá kontinuální očišťování krve hemodialýzou,“ dodal s tím, že kvůli ventilaci je pacient držen v umělém spánku. Musí přitom být neustále pod dohledem zdravotního personálu.

„Tlak na sestřičky je veliký, ony jsou velmi statečné a zatím to nesou velmi dobře. Vždy je tam jedna z nich, abychom nezvyšovali riziko zbytečného přenosu nákazy na zdravotníka. Lékař tam vstupuje podle potřeby,“ vysvětlil primář.

Komunikují přes dětské chůvičky

Na pacienta tak vždy neustále dohlíží zdravotní sestra, která se pohybuje v boxu u pacienta. Kvůli izolovanému prostředí však pro personál vyvstal další problém, sestřička při manipulaci s plicním ventilátorem nedokáže zcela zastat roli lékaře.

„Komunikace přes zasklený box byl problém. Nejdřív jsme na sebe křičeli přes to sklo. Teď jsme dostali od nějakých dobrých lidí chůvičky a vysílačky, takže komunikace je lepší. Sestra komunikuje s lékařem a je samozřejmě schopna nějaké parametry sama nastavit. Nicméně i za to je ve většině případů zodpovědný lékař a ten to primárně nastavuje,“ zmínil.

Připraveni na nejhorší

V nemocnici už jsou na případný nárůst vážných případů připraveni. „Samozřejmě počítáme, že ve chvíli, kdy by počty pacientů narůstaly, změníme režim oddělení. Personál bude pouze v odděleném prostoru a už se nebude převlékat po každém výstupu z boxu a bude moci volně přecházet z boxu do boxu,“ dodal primář.

Primář ARO Oblastní nemocnice Příbram Petr Bilina. Foto: Novinky

Právě potřeba oddělit nekontaminované části nemocnice od těch, kde se věnují pacientům s Covid- 19, a neohrozit tak další pacienty, je podle primáře Biliny největší problém zdravotnických zařízení v současnosti. „Samozřejmě většina našich nemocnic nebyla konstruovaná jako „COVIDové domy“ a je to často největší logistický problém. V našem případě jsme to udělali tak, že jsme většinu pacientů posunuli co nejdále od izolačního boxu,“ vysvětlil.

Pevně doufáme, že nedojde ke kolapsu

Zda se podaří pacienta ve vážném stavu zachránit a jak dlouho bude muset zůstat v umělém spánku, zatím jasné není. „Časové omezení není. Měl by tam samozřejmě být tak dlouho, dokud to jeho stav vyžaduje. Každý den bychom se měli poradit a zvážit, zdali je nutná analgosedace neboli ten umělý spánek a jaká hloubka je potřeba k zvládnutí stavu.“

K pátečnímu odpoledni bylo v Česku hlášeno 3 869 případů nákazy novým koronavirem. V zemi si vir vyžádal už 46 obětí. „Nejsem epidemiolog, ale vnímáme nárůst čísel a víme, že některé věci se nedají zpochybnit, což znamená, že těch pět procent nemocných bude stonat velmi těžce a úmrtnost se dnes pohybuje zhruba kolem 3 procent,“ říká lékař.