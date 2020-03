Stany prázdné, ale zájemce bez příznaků odmítají

„Už testujeme, za celý den to bude, myslím, asi padesát lidí. Ale stále se nám nepodařilo přesně domluvit s naší spádovou hygienou v Kladně. Takže zatím máme jen samoplátce. Je to lepší než čekat, ale věřím, že se ty zmatky brzy vyřeší,“ hlásila Právu v pátek odpoledne Soňa Peková z laboratoře Tilia.

„Obracejí se na mě lidé, kteří na odběrových místech neuspěli. Takových je 99 procent. Přišli k odběrovému stanu v Kladně, kde bylo zcela prázdno. Čekají tam na indikované pacienty. A tak jim vzorek odebrat odmítli. To je hrozné potlačování lidské důstojnosti. Přitom by i stačilo jim dát do ruky stěrku. Je to ponižující. Nechtěla bych to vůbec vidět a jsem ráda, že nemám potřebu tam jít a tohle zažít,“ komentuje dění na odběrových místech Peková.