Španělská herečka se vrátila k práci zdravotní sestry, stará se o nemocné s Covid-19

„Nemůžu zůstat doma, když vidím, co se nyní děje,” svěřila se agentuře Reuters třiatřicetiletá maminka dvou dívek. Po zvážení všech rizik se tak rozhodla, že nabídne svou pomoc nemocnicím v Madridu, kde v tom okamžiku bylo nejvíce těžce nemocných s nemocí Covid-19.

V neděli 22. března tak rozeslala svůj životopis a hned v pondělí se jí ozvali z všeobecné nemocnice University Hospital 12 de Octubre, zda může hned odpoledne nastoupit. Neváhala a slíbila, že přijde co nejdříve.

„Kdybyste měli možnost jen pět minut vidět, co se v současné době v nemocnicích děje, věřte, že byste zůstali doma a dělali vše, co vám nařizují. Prosím, zůstaňte doma, myjte si ruce a dělejte vše, co vám autority říkají, protože situace je opravdu závažná. Realita je dokonce horší, než jak o věcech informují média,” apeluje na všechny Marinová.