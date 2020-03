Slovensko se kvůli koronaviru stáhlo do ulity, nepouští do ní ani Čechy

Tomáš si na obživu vydělává v rakouském nákupním středisku Parndorf, ale bydlí v Bratislavě. „Mám nastoupit do práce v pátek i v sobotu. Pokud mě však budou v pátek při návratu domů kontrolovat a nařídí mi 14denní domácí karanténu, tak opravdu nevím, co budu dělat dál. Snad to ukecám, ale pro jistotu vezmu s sebou pracovní smlouvu, abych měl o argument navíc,“ svěřil se.

Robert bydlí v rakouském Salcburku a ve čtvrtek přijel na návštěvu své 88leté maminky do Bratislavy. „Stihl jsem to jen tak tak. V pátek by mě už nepustili přes hranice. Když se v roce 1989 otevřely hranice, ve snu by mě nenapadlo, že může dojít k podobné situaci,“ kroutí nevěřícně hlavou Robert.