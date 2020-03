Slovensko prošetří okolnosti smrti první oběti koronaviru. Individuální selhání, hřmí ministr

Všechna přijatá opatření na boj s nemocí Covid-19 se ukázala jako velmi adresná a efektivní a Slovensko by mohlo pandemii koronaviru úspěšně zvládnout. Na úterní tiskové konferenci to prohlásil šéf institutu zdravotní politiky ministerstva zdravotnictví Martin Smatana, který vypracoval studii možného vývoje nemoci Covid-19 na Slovensku.

„Opatření přijatá 16. března vnímáme jako klíčová v tom, že se zastavilo náhodné a rychlé šíření viru. Díky nim jsem se nedostali do exponenciálního růstu,“ tvrdí Smatana. „Další opatření nám pomohla snížit agresivitu šíření viru. To znamená tu reprodukční sílu,“ dodal.

Opatření podle něj pomohla oddálit kapacitní limit slovenského zdravotnického systému. „Je to extrémní luxus, který má málokterá země. Jsme přesvědčeni, že se nám tím podařilo vyhnout situaci, jaká je v Itálii, Španělsku nebo v New Yorku.”

Studie předpokládá, že na Slovensku dosáhne pandemie vrcholu v polovině července, kdy by mohly být nakaženy tři procenta populace, což představuje 170 tisíc lidí. Umělou plicní ventilaci by v čase vrcholu pandemie potřebovalo 1030 pacientů, co se přibližuje kapacitám slovenského zdravotnictví.

V případě, že by Slovensko nepřijalo přísná opatření, podle studie by se nakazila pětina populace, ventilaci by potřebovalo 6000 pacientů a slovenský zdravotní systém by zkolaboval.