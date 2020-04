Rodiče začínají mít problémy s placením výživného

Nouzový stav má u mnohých lidí nečekané a nepříjemné dopady na příjem. To se pak může odrazit i na problému s placením výživného. Dočasný výpadek sice není důvodem pro úpravu alimentů, v nynější situaci by se ale lidé měli snažit především domluvit, a to třeba i na neotřelých možnostech, jako jsou naturálie místo peněz. Právu to řekla prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která stojí za projektem Koroporadna.