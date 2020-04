Půldruhého milionu Britů už nemá celý den co jíst

Pandemie spustila v Británii potravinovou krizi tak rychle, že už po třech týdnech nařízené izolace nemá půldruhého milionu Britů celý den co do úst, a to kvůli ztrátě příjmů, nemožnosti si jídlo koupit, nebo vyčerpání zásob potravinových bank.