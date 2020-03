Průměrný věk obětí koronaviru je 80 let, hlásí Německo

Wieler uvedl, že průměrný věk lidí, kteří zemřeli na nemoc Covid-19, je 80 let. Více než pěti stovkám obětí koronavirové nákazy v Německu bylo přes 70 let. Nejmladšímu zesnulému bylo 28 let a trpěl dalšími onemocněními. Dosud zemřelo na nákazu virem 31 lidí, kterým bylo pod 60 let, uvedl Institut Roberta Kocha.