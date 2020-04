Přehledně: Jak vláda nakonec změnila podmínky příspěvku pro OSVČ

Nově tak už neplatí podmínka 10procentního propadu v příjmech za období leden až březen 2020 k tomu samému období roku 2019. Nárok na státní příspěvek totiž měli mít pracující jako OSVČ pouze za předpokladu, že by měli letošní příjmy (od ledna do poloviny března) od 10 procent nižší než v loni za stejné období.

Dále také navrhují, aby osoby samostatně výdělečně činné mohly žádat o kompenzační bonus prostřednictvím e-mailu. Mělo by to podle nich zabránit tomu, aby ti, kteří nemají třeba datovou schránku, nemuseli chodit osobně na finanční úřady. To ale zatím ministryně financí nepodpořila, jelikož by došlo k zahlcení kapacit státní správy.