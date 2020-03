Poláci srazili bernartickou Jutu na kolena

„Páteční ráno fabrika osiřela, branou doposud neprošla ani noha,“ přiblížil majitel společnosti Juta Dvůr Králové Jiří Hlavatý. Hranice měli polští pendleři bez rizika karanténních sankcí otevřené do minulého čtvrtka. „Kdo to stihl, bez problémů prošel. Kdo ne, putoval fakticky od hranic do karantény,“ přiblížil na česko-polském přechodu v Královci polský policista.