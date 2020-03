ON-LINE: Potvrzených případů nákazy přibývá, země přitvrzují

4:09 - Průmyslová výroba v Číně se v lednu a únoru v porovnání se stejným obdobím loňského roku snížila o 13,5 procenta, napsala agentura Reuters s odvoláním na čínský statistický úřad. Je to největší pokles za posledních 30 let. Za celý rok 2020 by ale HDP měl vykázat růst.