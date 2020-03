Obavy muže, kterého ÚVN nejprve odmítla testovat, se potvrdily. Koronavirus má

Premiér Andrej Babiš v přímém přenosu ČT prohlásil, že případ je vylhaný. V neděli na Primě dokonce Jaňurka označil za provokatéra. Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral zpochybnil jeho slova o tom, že se prokazatelně setkal s nakaženými osobami, přestože to muž už během pátku opakoval nejméně třikrát.

O tom, proč se Jaňurek rozhodl po neúspěšných telefonátech vydat autem přímo do nemocnice, o které Babiš vyhlásil, že bere náběry ve stanu, a jak tam nepochodil, si můžete přečíst v původním článku.

Jaňurek sám už se k případu nechce dál vyjadřovat, zaměří se nyní na to, aby se on i jeho žena, jejíž test byl sice negativní, ale příznaky má a bude ještě přetestována, co nejdříve vyléčili. Ani jeden z nich navíc nebyl v zahraničí, vyskytovali se pouze v okolí Prahy.