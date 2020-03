Nenávist vůči nakaženým: lidé je na internetu lynčují

„Já nechápu, proč ty d.... po návratu okamžitě nedali všechny do karantény někam do uzavřeného prostoru,“ stojí například v jednom z příspěvků. „Teď by měli zveřejnit jméno a adresu, aby mu mohli ostatní lidi poděkovat,“ dodává pisatelka a zakončuje větu pěti vykřičníky.

„Myslím si, že to není v pořádku rozšiřovat takovou zprávu. Ani není pravdivá. Popřemýšlejte, jak by bylo vám, kdyby to někdo šířil o vás a uvědomte si, co to dělá,“ zmínil mladík s tím, že nenávistné zprávy se dotkly i jeho rodiny, třeba prarodičů. „Pokud takové zprávy nepřestanou, tak rodiče podají trestní oznámení,“ dodal.