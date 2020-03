Návrat z Jižní Ameriky byl pro Brňana boj nejen s časem

Nekvapil patří do světové špičky v geocachingu, tedy v celosvětově oblíbené zábavě hledání ukrytých schránek neboli kešek podle souřadnic GPS a při cestě po Jižní Americe hodlal svou sbírku úlovků rozšířit především o ty z nově navštívených zemí.

„Letěl jsem z Prahy přes Londýn do Buenos Aires, kde jsem pak strávil týden na výletní lodi. Na lodi bylo asi 3500 lidí, dobrá nálada a žádná rouška. Nebral jsem to jako risk, protože zprávy z Jižní Ameriky byly pořád pozitivní, téměř až do půlky března tam byli pořád přesvědčeni, že se jim nákaza vyhne,“ řekl Právu Nekvapil.

Po plavbě pokračoval Nekvapil pronajatým vozem. „Když jsem 16. března opouštěl Argentinu a jel jsem do Chile, byl jsem pohraničníky ujištěn, že mě pustí druhý den zpět. Když jsem se druhý den vracel, byla již Argentina ve výjimečném stavu a hranice měla neprodyšně uzavřené,“ popsal Nekvapil.

Právě Argentina podle něj nejrychleji změnila přístup. „Byl to největší kontrast. Zprvu to všichni zlehčovali. Pak začaly časté policejní kontroly, nejdřív normální, pak už s rouškami a gumovými rukavicemi, a když vyhlásili výjimečný stav, měli na hranici už i hlídky v protichemických oblecích,“ byl překvapený Nekvapil. Nastal závod s časem ve snaze získat letenku, neboť jedna země po druhé uzavírala letiště a aerolinky rušily spoje.

Zrušený let

„Přes nátlak české ambasády mě zpět do Argentiny nepustili, i když jsem měl za dva dny vrátit auto v Buenos Aires a letělo mi odsud letadlo dál na Portoriko a poté do Česka. I díky intervenci ministra zahraničí mi česká ambasáda v Chile pomohla zajistit náhradní letenku přes Panamu na Portoriko a rovněž domluvit možnost odevzdání auta na letišti v Chile,“ popisoval anabázi Nekvapil, který byl sám, španělsky neuměl a anglicky jen na základní úrovni.

Ve středu 18. března se mu podařilo dostat do Panamy, navazující let byl ale zrušen. „V Panamě jsem potkal spoustu Čechů, kteří se nemohli dostat domů. Naštěstí se mi podařilo sehnat další let s tím, že budu muset v Portoriku přespat na letišti. Když jsem se tam dostal, zrovna vyhlásili výjimečný stav se zákazem vycházení i přes den, přestože na Portoriku bylo v té době pouze pět nakažených na 3,6 milionu obyvatel,“ vzpomínal Nekvapil.