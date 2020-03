Mount Everest se kvůli koronaviru uzavře na celou jarní sezonu

Organizátoři expedicí v Číně uvedli, že úřady už zrušily stovky povolení pro výstup, zatím jen na jarní sezonu. Se stejným opatřením přišel i Nepál, který zakazuje výstup na Everest od 14. března do konce dubna. „Rozhodli jsme se pozastavit všechna turistická víza do 30. dubna,” uvedl za premiérovu kancelář tajemník Narayan Prasad Bidari. „Všechna již schválená povolení či povolení, která měla být teprve vydána na lezeckou sezonu 2020, budou zrušena,” doplnil.

Společnosti, které expedice pořádají, jsou k rozhodnutí smířlivé. „Rozhodnutí Číny chápu. Je to zodpovědné. Vylézt na horu momentálně nestojí za riziko, které může nastat v základním táboře nebo při návratu domů,” okomentoval aktuální situaci Adrian Ballinger ze společnosti Alpenglow Expeditions.

Zrušení jarní sezony se dotkne také místních šerpů, kteří pracují jako horští průvodci „Devět čínských klientů a jeden japonský mi už cestu zrušili. Spoustu týmů nedorazí a pro mnoho šerpů je to těžká ztráta, protože většina z nás si vydělá právě v průběhu jarní sezony,” uvedl pro BBC Lakpa Sherpa ze společnosti Pioneer Adventure.

Už v týdnu se nicméně potvrdilo, že pro aktuální sezonu by se nestihla zavést nová opatření, o kterých se hovořilo minulý rok poté, co na Everestu zemřel vysoký počet lezců. Nová pravidla se měla postarat například o to, aby se na nejvyšší horu světa nevydávali turisté bez předchozích zkušeností z některé himálajské šestitisícovky.