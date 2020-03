Milion chvilek přerušil kvůli koronaviru sérii demonstrací

„Kvůli možnosti dalšího šíření nového koronaviru vláda v úterý preventivně nařídila zrušení všech akcí nad 100 lidí. Vládní rozhodnutí respektujeme. Proto až do odvolání přerušujeme Štafetu pro demokracii, a to včetně dnešního happeningu od 17 hodin a debaty od 18 hodin v Pardubicích,” uvedl v úterý Milion chvilek. „Není to konec Štafety. Až to situace dovolí, navážeme tam, kde jsme přestali,” doplnil.