Letenky do Číny? Ekonomická třída teď stojí jako business class

Aerolinky po celém světě značně zeštíhlily své linky a snížily i kapacity. V mnoha případech to vedlo k navýšení cen letenek. Číňané, kteří se zasekli v zahraničí a snaží se dostat do vlasti, tak nemají příliš jinou možnost než si zaplatit větší částku než obvykle.

Je to i případ studenta Masona Čchüana, který se vracel ze středozápadu Spojených států amerických. Za letenku s Air China utratil 34 tisíc jüanů, což je téměř 120 tisíc korun. Tedy téměř pětinásobek normální ceny. „Potom, co nám ve škole řekli, že všechny hodiny si odbudeme on-line, rozhodl jsem se vrátit domů,“ popsal pro server South China Morning Post.

Jenny Liuová, která cestovala z New Yorku do Šanghaje se společností EVA Air, zaplatila za letenku do business class o 30 procent vyšší cenu. „Bála jsem se, zda se mi dostane dobré péče a léčby, kdybych onemocněla,“ uvedla žena. Stát New York je se stejnojmennou metropolí nejvíce postiženým místem v USA.