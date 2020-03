Koronavirus chytil i šéf italské vládní strany

„Také mám koronavirus," prohlásil Zingaretti ve videu umístěném na Facebooku. Uvedl, že je v domácí izolaci a že všichni lidé, s nimiž v posledních dnech přišel do kontaktu, by měli být podrobeni testům. Zingaretti dodal, že se cítí dobře. Jde o prvního vysoce postaveného politika v zemi, který je pozitivní na nový typ koronaviru.

Vládní vyhláška podle AFP od dnešního dne přísně omezuje cesty do rozlehlé oblasti na severu země a z ní. Opatření, které agentury označují za bezprecedentní a drastické, zahrnuje také hospodářskou metropoli země Milán a turisty hojně navštěvované Benátky. Týká se také například měst Modena, Parma, Piacenza nebo Rimini.

Podle agentury AP karanténa platná do 3. dubna dopadne na zhruba 16 milionů lidí. "Nebude žádné přemísťování do nebo z těchto oblastí nebo uvnitř nich, s výjimkou prokázaných důvodů souvisejících s prací, naléhavých případů nebo zdravotních důvodů," řekl Conte na tiskové konferenci uprostřed noci po hodinách spekulací o tom, co vláda chystá. "Platí omezená mobilita," konstatoval Conte.