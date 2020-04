Koronaviru podlehla česká scenáristka Milena Jelínková

„Zlá zpráva z New Yorku. Dáma uprostřed, Martina Formanová, mi právě napsala, že na komplikace s koronavirem dnes zemřela dáma vlevo, Milena Jelínek,“ prohlásil režisér Jan Hřebejk ve čtvrtek na svém Twitteru.

„Přestože jsme se přátelily léta, je to, myslím, moje jediná fotka s Milenou. A přesně vystihuje, co jsem k ní cítila: veliký obdiv a úctu. Byl do krásný večer, mimochodem,“ reagovala Formanová.