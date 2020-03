Deset tisíc testů denně? Chybějí sety, akademici finišují

„Pokud se potvrdí, že Akademie věd bude schopna validovat své metody, tak by dramaticky narostla kapacita testů a blížili bychom se tomu, co chceme v inteligentní karanténě, což je analyzovat deset tisíc testů denně,“ řekl Prymula.

Systém chytré karantény, který má dopomoci k rozvolňování vládních opatření, by měl začít ostře fungovat po Velikonocích. Znamená to, že za pomoci monitoringu mobilů a platebních karet a na základě souhlasu uživatelů těchto prostředků by se zpřesňovaly kontakty nakažených s okolím, aby se daly dohledat zdroje nákazy.