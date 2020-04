Cílem je do konce května dodat remdesivir pro 140 tisíc pacientů, říká zástupce výrobce

Gilead je v současné době v procesu přechodu z poskytování neregistrovaného léčivého přípravku Remdesivir v individuálním programu použití ze soucitu, na program rozšířeného přístupu. Tento program by měl jak urychlit přístup těžce nemocným pacientům k remdesiviru, tak umožnit shromažďování údajů od všech zúčastněných pacientů. Přesná indikační a vylučující kritéria budou určena protokolem Evropské lékové agentury (EMA). Program použití ze soucitu zůstává otevřený jen pro těhotné ženy a děti do 18 let. Žádost posílá ošetřující lékař v angličtině přes webový portál https://rdvcu.gilead.com/.