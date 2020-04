Plošnou karanténou jsme si koupili čas, řekl koordinátor testování

Do konce dubna by se měla naplno rozjet chytrá karanténa, s jejíž podobou finišují odborníci napříč všemi odbory. Díky ní by se mohla rozvolnit opatření, které jsou nyní přijata kvůli šíření koronaviru. Řekl to ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) olomoucké lékařské fakulty Marián Hajdúch, který koordinuje v projektu tuzemské laboratoře na testování vzorků.