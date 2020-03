Celníci objevili v Lovosicích statisíce respirátorů, mířily do zahraničí

„Bylo zjištěno, že v Lovosicích ve skladech jsou ochranné pomůcky, u nichž bylo podezření, že by mohly být vyvezeny z České republiky,“ uvedl hejtman. Na základě jeho rozhodnutí věci převezme stát.

„Domluvili jsme se, že část dostanou policisté a hasiči. Ještě v noci si to převeze ministerstvo vnitra do Prahy,“ uvedl Bubeníček. Do Prahy převezou auta 300 tisíc kusů respirátorů a 380 tisíc zůstane k rozdělení v Ústeckém kraji. Z 28 tisíc roušek si polovinu převezme ministerstvo vnitra, druhá půlka zůstane pro potřebu Ústeckého kraje. „Věci bude rozdělovat dopoledne. Je tak šance, že se ochranné pomůcky dostanou k dalším lidem,“ uvedl Bubeníček.