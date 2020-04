Babiš ustoupil, souhlasí s prodloužením nouzového stavu do konce dubna

Premiér Andrej Babiš souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna, ačkoliv původně vláda schválila návrh na prodloužení o 30 dní, tedy do 11. května. Řekl to ve čtvrtek v České televizi. Prodloužení musí schválit Sněmovna a právě některé strany v dolní komoře s prodloužením do poloviny května nesouhlasí.