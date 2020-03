Babiš: Karanténa pro Prahu a ČR zatím není téma

Pane premiére, uvažujete o karanténě Prahy nebo ČR?

O karanténě Prahy určitě neuvažujeme. To, co dělá Rakousko, které dalo do karantény některá města, nebudeme dělat. Situace se ale mění každou hodinu. Když bude potřeba, tak přikročíme ke karanténě celé ČR.

Ale zdůrazňuji, zatím to není téma. Opatření, ke kterým jsme přistoupili, jsou jedna z nejtvrdších v Evropě, děláme věci, za které nás kritizuje Brusel i některé státy. Naší prioritou je ale ochránit naše lidi, v žádném případě nechceme, aby se u nás stalo to, co v Itálii, kde mají přes 17 tisíc nakažených, kde jich dnes (v pátek) přibylo 2500 a 250 lidí zemřelo. Proti ostatním v Evropě jsme s opatřeními napřed, vypadá to, že některé země nepochopily vážnost situace.

Jak moc je to vážné?

U nás situace není tak vážná jako jinde v Evropě, musíme ale urychlit dodávky zdravotnického materiálu, to je priorita. V pondělí čekáme dodávky respirátorů a rychlotesterů. Dnes jsme ministerstvu zdravotnictví uvolnili dodatečných 500 milionů, potíž je, že materiálu je nedostatek, někteří výrobci to zneužívají a měli jsme i některá storna. Hledáme po celém světě, máme dodávky slíbené i od českých výrobců.

Nejdůležitější je, aby lidé nepanikařili z hlediska potravin. Navštívil jsem řetězce, na vlastní oči jsem se přesvědčil, že potraviny jsou. Řetězce mají enormní tržby, jako kdyby lidé nakupovali na Vánoce a Velikonoce najednou. Apeluji znovu na lidi: nakupujte normálně. Nikdy se nemůže stát, že by potraviny nebyly.

Za to dáte ruku do ohně?

Samozřejmě, i kdyby byla celková karanténa, tak obchody s potravinami, drogistickým zbožím a lékárny budou otevřené.

Může nouzový stav trvat i déle než 30 dní?

To nevím. V Číně byl první případ 31. prosince a vlna kulminovala 5. února. Teď má Čína 22 případů za den a nyní to víceméně vypadá, že to zvládli, za což ale vděčí drastickým opatřením.

U nás byl první potvrzený případ 1. března. Hodně záleží také na Evropě, která nedělá taková přísná opatření jako my. Pokud bude potřeba, můžeme o zpřísnění opatření rozhodnout z hodiny na hodinu i v noci. A dodávám, že jde vždy o rozhodování našich hygieniků a epidemiologů, to není jen tak nějaké rozhodnutí vlády.

Počítáte s omezením hromadné dopravy?

Nepočítáme, protože potřebujeme, aby lidé chodili do práce.

Jak se dotkne virus dětí a studentů? Budou zkráceny letní prázdniny?

To je ještě daleko, teď uvažujeme v horizontu týdnů.

Nouzový stav v ČR Foto: Novinky

Co nákaza udělá s rozpočtem a ekonomikou? Jak hluboký bude schodek?

To mě teď nezajímá, teď musíme zastavit šíření viru, zabezpečit roušky, ventilátory, respirátory, naplnit kapacity a lépe zorganizovat odběry u nemocných pacientů i dalších, ten nápor je obrovský.

V pondělí na vládě se budeme bavit o ošetřovném, které lidem vyprší ve čtvrtek, zda to prodloužit na 14 dní nebo měsíc a zda by to mělo platit pro děti do 15 let. Také musíme rozhodnout, pokud jde o pomoc podnikatelům. V úterý se setkám se zástupci opozice, o případné změně ošetřovného by musela rozhodnout ve stavu legislativní nouze Sněmovna.

Novinky.cz upozornily na případ člověka, kterého údajně vyhnali z pražské ÚVN, aniž by jej testovali. Co na to říkáte?

Ověřoval jsem si informace k tomu případu, pan ředitel mi řekl, že to není pravda. Odběry standardně fungovaly od 11 hodin, ten pán nebyl testován proto, že lékař, který jej vyslechl a vyšetřil, usoudil, že k tomu není důvod. Stejně tak se objevila zpráva, že Thomayerova nemocnice v Praze nedělala odběry, což je také nesmysl, naopak nyní plánují rozšířit kapacity pro obrovský zájem ve speciálním stanu před nemocnicí.

Laboratoř Tilia například uvedla, že by mohla provést tisíce odběrů, ale není v systému. Počítáte s jejím zařazením?

V systému je 19 laboratoří. Tato laboratoř zatím není v systému, protože zatím nenaplnila parametry stanovené Státním zdravotním ústavem. My nemáme problém s počtem laboratoří, spíše s odběrovými místy.

Zasáhl koronavirus vaši rodinu? Vaše dcera studuje ve Španělsku, vrací se domů?