Zemřela sovětská špionka, která zachránila Stalina, Roosevelta i Churchilla

Vartanjanová počátkem 30. let minulého století s rodiči přesídlila do Íránu a ve věku 16 let se zapojila do výzvědné skupiny svého budoucího manžela. Vartanjanovi se pak podíleli na zajištění bezpečnosti konference v Teheránu. Přispěli ke zmaření operace Dlouhý skok, jejímž cílem byl atentát na sovětského vůdce Josifa Stalina, amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta a britského premiéra Winstona Churchilla. Spojenci tehdy v Teheránu projednávali další postup proti nacistickému Německu.