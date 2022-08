Zavřete ruským turistům hranice, žádá Zelenskyj Západ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval západní státy, aby zakázaly vstup na svá území všem ruským občanům, a to minimálně po dobu jednoho roku. Řekl to v pondělním rozhovoru pro The Washington Post. Zákaz podle něj pomůže zabránit Rusku v anexi dalšího ukrajinského území.