Zákaz vstupu neočkovaných do obchodů, povinná vakcinace. Merkelová jedná o zpřísnění

Očekávat lze další zpřísnění u velkých událostí, ta by se ale dotkla i očkovaných. Bavorský premiér Markus Söder například volal po tom, aby se do konce roku konaly sportovní akce bez diváků.

Shoda podle Scholze panovala také ohledně opětovné povinnosti nosit roušky ve školách a na tom, že do Vánoc by Německo mělo vyočkovat co nejvíce posilovacích dávek. Pomoci by tomu mělo očkování v lékárnách, na kterém se premiéři shodli.