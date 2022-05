Vzdát se nemůžeme, zabili by nás, vzkazují obránci oceláren

Členové pluku Azov, kteří dále vzdorují ruským okupantům v železárnách a ocelárnách Azovstal v Mariupolu se bojí, že kdyby se vzdali, byl by to dárek pro nepřítele a Rusové by je zabili. Uvedl to ve videoposelství jeden z jejich velitelů, pobledlý a pohublý Ilja Samojlenko.