Už i Švédsko opatrně zpřísňuje opatření

Švédsko se i za druhé vlny epidemie koronaviru snaží udržovat jarní přístup, kdy jen doporučuje, nikoliv nařizuje, co dělat. Nyní ale přece jen plánuje některá závazná omezení zavést, protože mezi testovanými rapidně vzrůstá podíl infikovaných. Premiér Stefan Lofven ve středu oznámil, že by vláda mohla navrhnout zákaz prodeje alkoholu v barech a restauracích po desáté večer, který by platil od 20. listopadu. Už ve středu Stockholm obnovil zákaz návštěv v domovech důchodců.