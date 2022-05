Ukrajina zahájí do dvou měsíců rozsáhlý protiútok, tvrdí nezávislí vyšetřovatelé

Už téměř tři měsíce uplynuly ode dne, kdy Rusko zahájilo válku na Ukrajině. Obránci by ale mohli přejít do protiútoku. Tvrdí to skupina nezávislých vyšetřovatelů Conflict Intelligence Team (CIT), která studuje pohyb vojenské techniky během invaze. Rozsáhlou protiofenzivu má Ukrajina zahájit za jeden a půl až dva měsíce.