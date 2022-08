Ukrajina oznámila smrt leteckého esa

„Při obraně ukrajinského státu zemřel Anton Lystopad, absolvent fyzikálně technického lycea,“ uvedla škola. Kapitán, který by se dožil 17. srpna 31 let, patřil k nejznámějším ukrajinským pilotům. Loni letěl v čele přehlídkové formace nad centrem Kyjeva, když si Ukrajina připomínala 30 let nezávislosti.