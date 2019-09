Tisíce lidí opět vyšly do ulic, začala demonstrace Za slušné Slovensko

Demonstrace se konají nejen na Slovensku , ale například také v Brně, ve Zlíně, v Londýně a ve Vídni. Na bratislavském Náměstí svobody se akce zúčastnilo odhadem asi pět tisíc lidí. „Věříme, že lidem záleží na tom, co je kolem nás děje,“ uvedla mluvčí iniciativy Eva Lavríková.

Podle představitelky iniciativy v průběhu vyšetřování vraždy vyplavalo na povrch množství špíny. „Věříme, že jde o očistný proces, v němž máme své místo i my, občané. Našim úkolem je povzbudit všechny poctivé vyšetřovatele, prokurátory, policisty a novináře, bez nichž by to nebylo možné,“ uvedla Lavríková.