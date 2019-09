Náměstkyně slovenského ministra končí kvůli údajné komunikaci s Kočnerem

K údajnému zabavení mobilního telefonu Jankovská řekla, že ho policistům dobrovolně odevzdala. „Dobrovolně jsem vydala i všechny přístupové kódy, protože nemám co tajit,“ zdůraznila. Naznačila, že medializované informace byly získané z Kočnerova mobilu, s nímž mohlo být manipulováno.

Podle medializovaných informací si měl Kočner vyměnit až do svého loňského zadržení přes tisíc SMS zpráv s osobou uvedenou v jeho mobilu jako Monika Jankovská. Kočner měl Jankovskou označovat slovním spojením „moje opička“.

„Důvěra lidí v justiční orgány je jednou z nejnižších ze zemí Evropské unie. Justice potřebuje očistu od těch, kteří selhali. Společnost, v níž neexistuje víra ve spravedlnost, totiž nemůže být demokratická. V takové společnosti se dříve či později objeví někdo, kdo převezme zákon do vlastních rukou, a to by byl pro nás všechny ten nejhorší možný scénář,“ upozornila prezidentka.