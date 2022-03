The Times: Zelenského se už pokusili třikrát zabít

„Šli tam na veledůležitou misi, kterou by Rusové chtěli popřít - likvidace hlavy státu je velká akce,“ řekl listu diplomatický zdroj. „Z hlediska významu pro ruskou politiku by to zřejmě byl jejich vůbec největší úkol. Měl by velký dopad na válku,“ dodal zdroj.